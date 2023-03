Ad Ariano Raduno Nazionale del Pastore Maremmano Abruzzese

Torna ad Ariano l’annuale appuntamento con il Raduno Nazionale del Pastore Maremmano Abruzzese, “Memorial Luigi Fraddosio”, organizzato dall’Associazione Nazionale, presieduta dall’arianese Antonio Grasso. Si tratta della 14esima edizione.

A contendersi i titoli per l’accesso al Campionato Italiano, 43 cani che raggiungeranno il Tricolle da ogni parte d’Italia.

L’evento si svolgerà in due intense giornate: sabato 1 aprile, alle 15, la prova di equilibrio caratteriale per dieci soggetti adulti che aspirano al titolo nazionale. Domenica 2 aprile, l’evento principale e più spettacolare, con la presentazione di tutti i cani iscritti, dai cuccioli agli adulti.



Ariano si conferma città di riferimento per gli appassionati del maremmano abruzzese ed in generale per i cinofili; vi sono stati organizzati, infatti, ben 12 raduni nazionali del maremmano abruzzese ed un’esposizione canina di tutte le razze.

E provengono dall’allevamento “Arajani” proprio di Ariano Irpino i maremmani abruzzesi più belli del mondo vincitori di diversi “World Dog Show”.