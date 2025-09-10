Alto Calore, spunta il nome di Lariccia per il dopo Lenzi: asse Pd-Iv per l’assemblea del 30

Mario Lariccia, presidente del Collegio Sindacale di Alto Calore e alla guida dell’Ordine dei Commercialisti irpino sarebbe il nome più quotato per la guida della società di Corso Europa. Sarebbe proprio il profilo del professionista quello su cui il Partito Democratico e Italia Viva, che confermano l’asse da cui era arrivata l’indicazione di Antonio Lenzi, puntano per dare una governance all’Alto Calore. Il prossimo 30 settembre potrebbe essere quello di Lariccia il nome proposto ai sindaci per la guida della società e per continuare a mantenere fede alle scadenze del Concordato.