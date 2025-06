Acqua, sarà un’estate a secco: attesi razionamenti e ordinanze anti spreco

L’Irpinia è già in emergenza idrica. Le temperature roventi di questi giorni, effetto di un’ondata di caldo africano, fanno da preludio a una stagione estiva che si preannuncia torrida e povera di piogge.

A peggiorare il quadro l’assenza totale di neve in primavera su Montevergine: per la seconda volta nella storia, nessun fiocco ha imbiancato le vette, come confermato dall’Osservatorio Meteorologico. Un segnale allarmante per le riserve idriche del territorio.

Con reti obsolete che perdono fino al 50% dell’acqua, l’emergenza è ormai inevitabile. Alto Calore Servizi ha già avviato i primi razionamenti serali. E sono attese anche le ordinanze comunali anti-spreco, con misure restrittive per l’uso dell’acqua nelle abitazioni.