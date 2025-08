Acqua, la mappa dei disagi in Irpinia tra condotte rotte e chiusure notturne

L’Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato una nuova serie di sospensioni dell’erogazione idrica in diversi comuni delle province di Avellino e Benevento, a causa della persistente e significativa riduzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi.

Da oggi, chiusure notturne dell’acqua (dalle 22:00 alle 06:00) saranno attuate in modo continuativo fino a nuove disposizioni nei comuni di:

Grottaminarda (serbatoio Bisceglie)

Mirabella Eclano (serbatoio Centro Urbano)

Montecalvo Irpino

San Nicola Baronia (Contrade Ferregne e Serracoppola)

Villamaina (intero territorio comunale)

Torella dei Lombardi (Contrada Cierri)

A peggiorare la situazione, una rottura alla condotta adduttrice nel comune di Montemarano ha causato l’interruzione del servizio anche in numerosi altri comuni tra cui: Atripalda, Montemarano, Parolise, Candida, San Michele di Serino, Montefalcione, Montemiletto, e in diversi centri del Sannio come San Giorgio del Sannio, Ceppaloni, Apollosa e San Nicola Manfredi.

Le sospensioni potrebbero iniziare anche prima dell’orario comunicato e prolungarsi oltre il previsto, in base alla disponibilità idrica e ai tempi tecnici di riempimento delle condotte. Alla riattivazione del servizio potrebbero verificarsi episodi di torbidità dell’acqua, che tuttavia non compromettono la potabilità. In questi casi, si consiglia di far scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti.

L’azienda invita gli utenti a restare aggiornati tramite il sito web www.altocalore.it e il canale Facebook ufficiale. Per esigenze urgenti e indifferibili, è attivo il Numero Verde 800 954 430.