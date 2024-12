Acqua, la lunga mappa dei disagi oggi in Irpinia

Alto Calore comunica che, a causa di una rottura sulla condotta adduttrice DN 300 mm in agro di Parolise, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei Comuni elencati sarà sospesa. I lavori di riparazione sono già in corso; pertanto, potrebbero verificarsi disfunzioni nell’erogazione dell’acqua durante la giornata odierna, in base alla durata dell’intervento, la cui conclusione è prevista nel tardo pomeriggio. Considerata l’indisponibilità della risorsa idrica, al fine di garantire un corretto approvvigionamento, sarà necessario sospendere la fornitura idrica dalle ore 22.00 del 02.12.2024 alle ore 06.00 del 03.12.2024. La riapertura graduale dell’erogazione inizierà alle 06.00 del 03.12.2024.

Comuni interessati dal guasto:

Candida

Manocalzati

Pratola Serra

Prata P.U.

Montefredane

Grottolella

Capriglia Irpina

Altavilla Irpina

Inoltre, l’ente idrico di Corso Europa comunica che, a causa della riduzione dei gruppi sorgentizi, sarà effettuata una sospensione dell’erogazione idrica dalle ore 22.00 del 02.12.2024 alle ore 06.00 del 03.12.2024, orario di inizio della riapertura graduale. Potrebbero verificarsi disfunzioni nell’erogazione, soprattutto nelle zone alte. Pertanto, si invita la cittadinanza a contenere i consumi per evitare problematiche durante le ore diurne, come mancanza di erogazione o cali di pressione.

Comuni interessati dalla riduzione dei gruppi sorgentizi:

Prata P.U.

Pratola Serra

Capriglia Irpina

Montefredane

Grottolella

Montemiletto

Santa Paolina

Montefusco

S. Mango sul Calore

Chiusano S. Domenico

Sospensioni notturne infine anche nei seguenti Comuni: