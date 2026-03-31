“Acqua, bene prezioso”: le scuole della Baronia al convegno dedicato al professor Caruso

“Acqua per tutti e tutti per l’acqua”. “L’acqua è vita”. “Non c’è acqua da perdere”. E poi ancora: “Oro Blu…un bene da non sprecare”. E infine: “Dove l’acqua è lontana lo è anche l’uguaglianza”. Queste alcune frasi scritte sui cartelloni da parte delle scolaresche dei vari comuni che parteciperanno domani mercoledì 1 aprile 2026 al sedicesimo convegno studi dedicato al prof. Vittorio Caruso che si svolgerà, alle ore 9:30, presso la sala convegni dell’hotel “Villa Regina” a Grottaminarda.

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Un appuntamento che ogni anno presenta un argomento nuovo e dove il tema di quest’anno è l’acqua. Il tema segue da pochi giorni la Giornata Mondiale dell’Acqua che si celebra il 22 marzo. Infatti la “World Water day” è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1993 e mira a sensibilizzare l’importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche. L’iniziativa è aperta alle scolaresche dei comuni di Flumeri, Carife, Castel Baronia, San Nicola Baronia, Villanova del Battista, Zungoli e San Sossio Baronia, ed è dedicata alla figura del prof. Vittorio Caruso, preside, sindaco ed intellettuale.

A dare contributo al Convegno la moglie del compianto prof. Caruso, Giuseppina Manzi e il comune di Flumeri con il sindaco Angelo Antonio Lanza. Oltre ai saluti dei vari sindaci del comprensorio irpino ci sarà l’intervento di Angelo Antonio Lanza, sindaco di Flumeri e vari rappresentanti di istituzioni civili, politiche e religiose. Non ci sarà il presidente della Regione, on. Roberto Fico e il prefetto S.E. Rossana Riflesso, i quali hanno trasmesso i saluti istituzionali. A moderare l’incontro sarà don Nicola Lanza, parroco di Savignano Irpino.