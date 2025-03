Accusati di aver mentito per saltare il pretriage anti Covid: assolti medico e moglie

ARIANO IRPINO- Assolti “perché il fatto non costituisce reato”. Cinque anni dopo

per Del Medico Francesco e Caporale Elisa, difesi dall’avvocato Carlo Frasca, si chiude una lunga querelle personale, lavorativa e penale iniziata il 5 marzo 2020, quando il medico in servizio al Frangipane di Ariano Irpino e la moglie avevano raggiunto il Pronto Soccorso perché la signora si era sentita male. Per giorni erano stati accusati stati accusati di essersi introdotti nel Pronto Soccorso del nosocomio della città del Tricolle senza transitare per la tenda del pre triage. Dalla vicenda era nata un’inchiesta della Procura di Benevento, legata ad accuse più gravi riferite al Covid. Quelle per cui già in fase preliminare il medico e la moglie erano stati prosciolti. Del Medico aveva dovuto subire anche un’azione disciplinare, dalla quale era stato scagionato. Quello deciso davanti al giudice monocratico di Benevento Simonetta Rotili era un’accusa che residuava per “false dichiarazioni rese da privato a pubblico ufficiale”. Erano accusati di aver omesso di comunicare un viaggio in Turchia al personale ospedaliero per saltare la tenda pre-triage. Una circostanza che nel corso dell’istruttoria e’ stata smentita dalle dichiarazioni rese dallo stesso medico e dalla moglie. Gli imputati hanno sempre negato qualsivoglia propria responsabilità affermando che la tenda del pretriage al dì del cinque marzo era chiusa e che avevano rispettato tutte le indicazioni previste pre l’accesso al Pronto Soccorso. Nel corso della sua discussione, l’avvocato Carlo Frasca ha anche evidenziato che non c’era dolo nel loro comportamento e che la Turchia non era in quel momento tra i Paesi a rischio. Una tesi che ha evidentemente convinto Il giudice monocratico del Tribunale di Benevento, che ha mandato assolti gli imputati perché il fatto non costituisce reato; bisognerà attendere il deposito delle motivazioni per conoscere il percorso logico argomentativo del magistrato.