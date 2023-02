Accordo di sponsorizzazione tra la Magma Group e l’ADICOSP (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi).

Riflettori puntati sulla Campagna Trasferimento Calciatori 2022-23 Chiusura Sessione Invernale, per la prima volta nella capitale.

Per l’occasione, si è svolto all’Hilton Rome Airport, l’evento promosso da ADICOSP “The Football Forum’s catch up” dove si sono affrontate diverse tematiche tra cui “The news Fifa Agent Regulations: the fruit of the poisoned tree”.

Hanno presenziato alla manifestazione sportiva: il Presidente dell’Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi, il dott. Alfonso Morrone, il Vicepresidente esecutivo del TFF dott.ssa Rafaela Pimenta e per la Magma il Plant Manager Pasquale Bianco e il Sales Consultant Antonio Mandile.

Per l’occasione la Magma Group ha realizzato e donato all’ADICOSP 50 maglie personalizzate con il logo “Il Calciomercato Rabona Mobile – International Tranfer Market” e 300 gadget.