Accoltellato per un passaggio negato, cade il tentato omicidio: condannato Naccarelli

ATRIPALDA- Tre anni e sei mesi per lesioni gravissime e uso di arma bianca. Il Gup del Tribunale di Avellino Marcello Rotondi ha condannato Claudio Naccarelli, classe 92, a processo con il rito abbreviato per tentato omicidio.

La Procura aveva chiesto al Gup una condanna a sei anni di reclusione. Ma proprio alla luce della derubricazione invocata dalla difesa, i penalisti Gaetano Aufiero e Alfonso Maria Chieffo, la condanna e’ stata inferiore. I fatti sono relativi all’accoltellamento avvenuto ad agosto nel Parco di Atripalda.

Tre fendenti con una lama di sette centimetri al torace, addome e ad una coscia. Quelli inferti lo scorso agosto

dal trentunenne Claudio Naccarelli al quarantasettenne Alberto Caliano, che era stato ricoverato al Moscati in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Avellino, il giovane che si trovava in stato di alterazione psicofisica, avrebbe colpito l’uomo nei pressi di un bar.di Parco delle Acacie per futili motivi.

In buona sostanza la reazione di Naccarelli sarebbe scaturita dal rifiuto di Caliano di dargli un passaggio in auto fino a casa. Da qui la lite, mentre il quarantasettenne ferito si trovava insieme ad altre persone e le coltellate.

L’accusa nei confronti di Naccarelli e’ di tentato omicidio e detenzione di arma