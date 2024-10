Teatro “Gesualdo”, pubblicate le manifestazioni di interesse

Il Comune di Avellino ha emanato tre manifestazioni di interesse per l’individuazione degli operatori economico da invitare per l’affidamento dei servizi di accoglienza, di gestione e direzione del palcoscenico, e di responsabile della sicurezza del Teatro “Carlo Gesualdo ”.

Le procedure sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’ente “www.comune.avellino.it” La prima manifestazione di interesse è propedeutica all’affidamento del servizio di accoglienza durante gli spettacoli presso il Massimo cittadino. L’appalto ha per oggetto anche l’affidamento dei servizi maschere, guardaroba, hostess e stewards. Contempla la massa a disposizione di personale addetto alla verifica dei titoli di accesso ed all’accoglienza e all’instradamento dell’utenza.

La seconda manifestazione di interesse è relativa al servizio di gestione tecnica e direzione del palcoscenico. Attraverso un’apposita indagine di mercato, il Comune intende reperire i relativi operatori in grado di occuparsi, tra l’altro, della gestione tecnica del palco ad opera del direttore di palcoscenico, dei rapporti con il Comune, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine, dell’apertura ed il controllo del palco, dell’organizzazione ed il coordinamento dei tempi e dei modi di utilizzo, del funzionamento delle luci e del riscaldamento, dell’accoglienza e sistemazione delle compagnie degli artisti presso il teatro.

L’ultimo avviso, come detto, riguarda l’individuazione dei professionisti da invitare alla procedura per l’incarico di Responsabile della sicurezza. Il servizio prevede essenzialmente, ma non solo, la progettazione e gestione della sicurezza e della prevenzione sui luoghi di lavoro. L’affidatario dovrà anche presenziare e coordinare le varie figure coinvolte, prima e dopo gli spettacoli, coordinarsi con le Forze dell’ordine e il Comune, controllare gli allestimenti, verificare tuti i documenti e assicurare il rispetto delle normative vigenti.