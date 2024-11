“Accendiamo le luci”, la presentazione dell’iniziativa contro la violenza di genere

Nell’aula consiliare del comune di Mercogliano, la cooperativa sociale La Goccia e i sette comuni dell’Ambito Territoriale Sociale A02, descriveranno la campagna di sensibilizzazione che si concluderà con il convegno del 25 novembre

Sette giorni, sette comuni, sette lampioni, sette frecce. Sarà il numero sette ad accompagnare l’iniziativa “Accendiamo le luci”, inserita nella campagna di sensibilizzazione promossa dal centro Antiviolenza dell’Ambito sociale A02, gestito dalla cooperativa La Goccia, in occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza di genere.

Lunedì 18 novembre, sette giorni prima del 25, l’iniziativa sarà presentata in conferenza stampa, presso l’aula consiliare “Tosone” del comune di Mercogliano, alle 17:30. In ognuno dei sette comuni dell’Ambito A02, Contrada, Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte e Sant’Angelo a Scala, subito dopo, sarà acceso un lampione, simbolo che vuole rappresentare un’attenzione nuova, una volontà condivisa dalla comunità locale di portare alla luce, ogni giorno, la violenza di genere e contribuire alla rottura del muro dell’indifferenza che sembra essere, ora più che mai, indistruttibile. Simbolica anche la location della strada, per stimolare una reale riflessione su una tematica che tocca tutti ed è vicina ad ognuno di noi, più di quanto possa sembrare.

Per questo, nella realizzazione dei contenuti, sono state coinvolte anche le scuole. Gli alunni degli Istituti Comprensivi “G. Dorso” di Mercogliano, “Aurigemma” di Monteforte, “Botto Picella” di Forino hanno creato e raccolto materiale utile a lanciare messaggi le cui protagoniste sono le donne, con l’obiettivo di rompere gli stereotipi che alimentano la disparità di genere e dare forza alle donne vittime di violenza, affinché non si sentano sole.

Sette frecce, apposte sotto ogni lampione, andranno a ricordare proprio loro, le vittime della violenza di genere, gli stereotipi più comuni sulle donne e gli esempi di discriminazione femminile. Ma anche coloro che si sono contraddistinte nella storia, nel mondo e le donne locali che hanno aiutato o aiutano, con coraggio e determinazione, altre donne.

Durante la conferenza stampa, oltre a descrivere l’iniziativa che andrà avanti nel corso della settimana, sarà presentato l’evento finale, un convegno in cui si darà la parola agli uomini che celebrano le donne in prima linea, per testimoniare e affrontare, a supporto delle donne, la piaga sociale della violenza di genere. Un convegno che si terrà proprio nella Giornata dedicata alla tematica, lunedì 25 novembre alle 10, presso l’Istituto Comprensivo “Aurigemma” di Monteforte Irpino.