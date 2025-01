Accelerazione sulla Bonifica e controlli potenziati: dal vertice a Napoli impegni su Montoro

MONTORO- Accelerazione sulla bonifica, potenziamento dei controlli con un protocollo tra ASL e Arpac, rassicurazioni sul sistema a carboni attivi per filtrare acqua potabile dai pozzi di Chiusa e San Eustachio. Dal vertice a Palazzo Santa Lucia con il vicepresidente della Giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola sono questi gli impegni emersi e raccolti dal sindaco di Montoro Salvatore Carratu’, che insieme al consigliere comunale e provinciale Antonello Cerrato e ai tecnici del Comune si e’ confrontato con Bonavitacola, vertici dell’Eic e dirigenti regionali del Settore. Come ha sottolineato Carratu’ c’e’ grande attenzione ed interesse per la vicenda di Montoro da parte della Regione Campania. A partire dal tema centrale, la bonifica della falda inquinata. Perché la falda resta, non va dimenticato, ancora inquinata. “L’impegno-ha spiegato il primo cittadino- e’ quello di chiudere la conferenza dei servizi per definire l’ area di rischio e lo studio del piano di caratterizzazione e la contaminazione della falda inquinata. Un risultato che poi passerà all unità che si occupa di bonifica che provvederà ad altri accertamenti necessari ad avviare le operazioni”. La preoccupazione maggiore del sindaco di Montoro è però immettere

“L’acqua potabile nella rete cittadina”. Rassicurante quanto emerso dal confronto, come ha spiegato lo stesso sindaco: “L’ Arpac ha confermato che da quando ci sono i filtri a carboni attivi per i pozzi di Chiusa e S Eustachio i risultati delle analisi sono stati sempre positivi. Quanto avvenuto nei giorni scorsi e’ un episodio e l’ intervento di sostituzione dei carboni attivi rassicura”. I controlli saranno intensificati. Ha spiegato il sindaco: “Attraverso la presenza del direttore dell’ Unità dell’ ASL che si occupa di questo settore, si e’ già anticipato un protocollo per potenziare i prelievi per monitorare i pazzi e le fontanine, aumentando le analisi , visto che captiamo l’ acqua da una falda chr resta inquinata”.