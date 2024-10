Acai, Ardolino: politiche abitative Comune di Mercogliano inadeguate

Ad affermarlo è Giovanni Ardolino presidente nazionale di Acai onlu, associazione di tutela degli inquilini e dei consumatori. “L’esigenza abitativa nel centro alle falde del Partenio – prosegue il rappresentante sindacale -, come in altri centri irpini, non riesce ad avere risposte adeguate, a causa dell’assenza di politiche mirate e della mancanza di una programmazione di nuovi insediamenti abitativi di edilizia residenziale pubblica. Ma purtroppo abbiamo dovuto constatare che vi è una inadeguatezza ancora più grave, quella che riguarda la struttura amministrativa e le procedure seguite dall’ente e dai suoi uffici. Da una verifica sul campo, effettuata dopo aver registrato l’emergenza di una famiglia, abbiamo constatato che incredibilmente l’amministrazione comunale di Mercogliano non procede all’assegnazione, attraverso i passaggi dovuti, delle unità abitative dell’Acer – Agenzia campana per l’edilizia residenziale (l’ex Iacp) presenti sul territorio municipale, rinunciando così arbitrariamente alla possibilità di disporre di alloggi la cui assegnazione per legge è attribuita ai Comuni. E addirittura ci risulta che i vertici amministrativi del settore non siano informati su tale possibiltà, per nulla nuova. Una situazione incredibile e inaccettabile, che penalizza i cittadini e rende ancora più problematica la questione abitativa a Mercogliano”. “Auspischiamo pertanto – conclude Ardolino – che ci sia un doveroso adeguamento

Dell’ente alla norma generale e risposte più efficaci, soprattutto nei casi di emergenza, ai bisogni della comunità. Resta comunque la perplessità su questa vicenda e su come le istituzioni e chi le rappresenta, a vario titolo, sia assolutamente fuori dalla realtà e privo delle competenze necessarie