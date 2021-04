Cronaca Abusivismo edilizio, ad Ariano Irpino denunciate sette persone 14 Aprile 2021

Abusivismo edilizio, ad Ariano Irpino denunciate sette persone. Ad operare sono stati i carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino.

I sette, a vario titolo ed in concorso tra loro, avevano proceduto per la realizzazione, in zona agricola del comune di Ariano Irpino, di un immobile da adibire ad attività commerciale.

I carabinieri hanno riscontrato che le opere erano state eseguite in base ad un titolo illegittimo, essendo stato rilasciato in violazione ai vigenti regolamenti edilizi; è stato altresì constatato che l’immobile, costituito da una struttura portante in ferro e cemento armato, era stato realizzato con materiali privi di certificazione.