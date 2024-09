Abbandona tre suoi cani nel cortile di una scuola ma viene denunciato

Un 40enne di a Serino è stato denunciato dai Carabinieri della locale Stazione per il reato di “Abbandono di animali”. L’uomo è stato ritenuto responsabile di aver abbandonato i suoi tre cani meticci all’interno del cortile di una scuola cittadina. Secondo quanto emerso, il 40enne, verosimilmente impossibilitato a occuparsi dei suoi animali, avrebbe deciso di abbandonarli nel cortile scolastico.

I Carabinieri, durante un normale servizio di perlustrazione del territorio, hanno notato i tre cani e, riconoscendoli come gli stessi già visti presso l’abitazione dell’uomo, sono immediatamente intervenuti per soccorrerli. I militari dell’Arma hanno provveduto a fornire acqua e cibo agli animali, stabilizzando così le loro condizioni fisiche. Successivamente, è stato richiesto l’intervento di un medico veterinario dell’ASL di Avellino, che ha potuto constatare il buono stato di salute dei tre cani. Alla luce delle evidenze emerse, per il 40enne è quindi scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. I tre meticci sono stati affidati a un canile, in attesa di trovare una nuova famiglia che possa accoglierli e prendersi cura di loro.

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza di una gestione responsabile degli animali domestici e delle conseguenze legali che possono derivare da comportamenti negligenti o irresponsabili.