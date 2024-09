A16 Napoli-Canosa, tratti chiusi per una notte: ecco quali

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica del viadotto dei Corvi, situato al km 119+300, dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 6:00 di giovedì 5 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata verso Canosa/A14 delle stazioni di Grottaminarda e Vallata, mentre la stazione di Lacedonia, per effetto della chiusura di seguito indicata del tratto Candela-Vallata, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Canosa/A14 e Napoli.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Calaggio sud”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, seguire le indicazioni per SS90, direzione Foggia, fino a Ponte Bovino, immettersi poi sulla SR1 e rientrare in A16 alla stazione di Candela, per proseguire in direzione di Canosa/A14 Bologna-Taranto;

per la chiusura dell’entrata delle stazioni di Grottaminarda, Vallata e Lacedonia, verso Canosa/A14: Candela;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Lacedonia, verso Napoli: Vallata o Grottaminarda;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Vallata, verso Napoli.

Di conseguenza, la stazione di Candela sarà chiusa in entrata verso Napoli mentre, la stazione di Lacedonia, per effetto della chiusura sopra indicata del tratto Grottaminarda-Candela, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Napoli e Canosa/A14.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Calaggio nord”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per SR1/SP110 superando la località di Ponte Bovino fino all’incrocio con la SS90, proseguire poi sulla SS90 verso Napoli e rientrare in A16 alla stazione di Grottaminarda;

per la chiusura dell’entrata delle stazioni di Candela e Lacedonia verso Napoli: Vallata o Grottaminarda;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Lacedonia verso Canosa/A14: Candela.