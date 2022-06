A Volturara Irpina la festa per i 40 anni dell’Avis

Una grande festa quella andata in scena ieri a Volturara Irpina per celebrare i 40 anni dell’AVIS Volturara Irpina «P. Polo Cicotti OFM». Prima la celebrazione liturgica nella chiesa madre di San Nicola di Bari, poi la cerimonia nella sala consiliare alla presenza del presidente di Avis Volturara Irpina «P. Polo Cicotti OFM» il cavaliere Virgilio Zarra; del sindaco di Volturara Irpina Nadia Manganaro; di Gianluca Zarra intervenuto in rappresentanza del CSV Irpinia Sannio; del consigliere nazionale di AVIS Teresa Amodio; e del direttore del S.IM.T dell’A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino Silvestro Volpe.

Nel corso della cerimonia l’associazione per celebrare i propri 40 anni ha conferito dei riconoscimenti ai soci fondatori, ai donatori, alle associazioni con le quali collabora abitualmente, al CSV Irpinia Sannio, ed alle istituzioni presenti. Il Centro Servizi per il Volontariato ha quindi consegnato un proprio dono all’AVIS Volturara Irpina «P. Polo Cicotti OFM» per celebrare i 40 anni dell’associazione e premiarne l’impegno.

«In questa giornata di festa è giusto ricordare il nostro fondatore Paolo Cicotti e tutti quei donatori che oggi non ci sono più – le parole di Virgilio Zarra nel corso della cerimonia -. Da 40 anni siamo qui, consapevoli che il gesto che ognuno di noi fa nel donare il sangue è un gesto per aiutare gli altri e per salvare le vite degli altri».