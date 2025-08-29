A Sturno un’intera comunità si riappropria della propria bellezza

Il 30 agosto 2025, a partire dalle ore 19:00, Sturno ospiterà Scalette Revival, una serata di arte, musica e convivialità lungo la storica Salita degli Innamorati e Viale G. Puccini. L’evento nasce da un’idea del collettivo culturale Arricrea, che ha saputo coinvolgere associazioni locali, artisti e cittadini in un progetto condiviso di riqualificazione urbana e rigenerazione sociale.

La Salita degli Innamorati, un tempo luogo simbolico di incontro tra generazioni, era da anni in stato di abbandono. Oggi, grazie a un percorso partecipato e inclusivo, torna a vivere attraverso installazioni artistiche, performance musicali, letture, fotografia e degustazioni gastronomiche. Ogni angolo sarà animato da creatività e memoria, in un itinerario esperienziale che celebra il territorio e chi lo abita.

Il progetto ha visto una straordinaria coesione della cittadinanza, non scontata né superficiale, ma frutto di ascolto, collaborazione e desiderio di riscatto. Scalette Revival non è solo un evento: è il risultato concreto di un processo culturale che mette al centro la cura dei luoghi e delle relazioni.

Il collettivo Arricrea ringrazia tutti coloro che hanno contribuito con idee, tempo e passione.

L’invito è aperto a tutti: venite a camminare, ascoltare, assaporare e condividere. Perché la bellezza, quando è collettiva, è rivoluzionaria.