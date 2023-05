A Sturno domani si parla di Piattaforma Logistica “tra speranze e preoccupazioni”

“Piattaforma logistica in Valle Ufita, tra speranze e preoccupazioni”, è questo l’argomento di cui si parlerà in un incontro istituzionale in programma a Sturno. L’appuntamento è per domani, venerdì 19 maggio, nella sala consiliare.

Ne dà notizia il Consigliere Provinciale Franco Di Cecilia che preannuncia la presenza dei sindaci del territorio, dei Consiglieri Provinciali, delle associazioni sindacali ed imprenditoriali e dell’Onorevole Gianfranco Rotondi.

L’iniziativa è tesa a creare un nuovo momento di confronto sul tema della paventata esclusione, nell’ambito del riordino dei progetti PNRR, della “Piattaforma logistica”, terminal scalo merci e snodo intermodale ferro/gomma, complementare alla Stazione Hirpinia, indispensabile e strategica per creare indotto e quindi lavoro nelle Aree ZES.