A Savignano si aspetta la Befana con il concerto degli Ascarimè

Savignano Irpino – Chiusura con teatro, musica popolare e intrattenimento per bambini in uno degli ultimi appuntamenti delle festività natalizie. Venerdì 5 gennaio a Savignano Irpino, cittadina insignita della bandiera gialla dei “Borghi più belli d’Italia”, in programma l’iniziativa “Aspettando la Befana”.

Il programma, realizzato in collaborazione con Roberto D’Agnese per Omast Eventi, si aprirà presso l’auditorium comunale di Savignano Irpino alle ore 14.30 con l’arrivo del Bumblebee, un robot alto circa 3 metri e personaggio del mondo dell’animazione giapponese dei Transformers. Seguirà, l’intrattenimento per bambini a cura dell’organizzazione di Volontariato “U.N.A. Uomo-Natura-Animali” di Savignano Irpino con l’ingresso in anteprima delle Befane. Per gli adulti laboratorio di danze popolari a cura di Cinzia Paglialonga con gran chiusura, alle ore 21, con il concerto degli Ascarimè.

“L’amministrazione quando programma questi eventi pensa in primis alle attività da rivolgere ai più piccoli, senza dimenticare le iniziative per le famiglie – afferma il sindaco Fabio Della Marra Scarpone – offrendo il giusto valore anche ai momenti di intrattenimento come il concerto di Natale o gli spettacoli di teatro, iniziative spesso realizzate da gruppi locali o associazioni del territorio. Si cerca sempre di valorizzare le qualità artistiche di chi vive e lavora sul territorio, creando anche spazi di aggregazione legati a danze e musiche popolari, attività culturali che rientrano costantemente negli obiettivi dell’amministrazione, per valorizzare la tradizione e custodirne la memoria. Quello che si è chiuso è stato un anno particolare, pieno di impegni, ma le festività avvolgono sempre la comunità di un rigenerante e caldo sentimento di appartenenza identitaria. Quando si assiste al ritorno di persone che non vivono il paese durante l’anno, per ritrovarsi con amici e parenti, si manifestano sempre momenti unici. In questo periodo abbiamo ospitato numerosi camper che sono venuti in Irpinia a visitare i Borghi più belli d’Italia, compreso il nostro comune insignito della bandiera gialla. Siamo contenti del riscontro che abbiamo ricevuto anche quest’anno nonostante le criticità che ci sono state a livello internazionale, cercando di colorare il paese con addobbi e i simboli del Natale”.