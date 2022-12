In esclusiva per la Campania e una delle poche tappe italiane, il 27 dicembre arriveranno in piazza del Sole le vere renne di Babbo Natale.

Per la gioia di grandi e soprattutto piccini, Rudolf e Fulmine saranno in piazza del Sole dalle ore 17,00, attraverseranno le viuzze del centro storico di Santo Stefano per poi sostare in piazza del Sole.