A San Potito Ultra torna la Sagra del Fusillo co’ Ciurillo

Con l’arrivo dell’estate si rinnova l’appuntamento a San Potito Ultra (AV) con la Sagra del Fusillo co’ Ciurillo, giunta quest’anno alla sua XVI edizione. L’evento, tra i primi a inaugurare la stagione delle sagre estive sul territorio irpino, promette di far rivivere i sapori e le tradizioni più autentiche della nostra terra. Nelle serate di venerdì 10 e sabato 11 luglio, a partire dalle ore 19:00, il borgo si colorerà di luci, voci e festa. Protagonista indiscusso sarà il buon cibo, accompagnato da ottima musica e dal vino della tradizione locale.

Presso gli stand gastronomici si potranno gustare i piatti tipici della tradizione, tra cui: Il prelibato e famoso cuoppo di ciurilli (fiori di zucca fritti), I tradizionali fusilli al ragù, La classica brace di maiale, L’immancabile caciocavallo ‘mpiccato, Il genuino vino paesano e I dolci della tradizione popolare, preparati con cura dalle sapienti mani delle massaie del paese.

Info e logistica

Per accogliere al meglio i visitatori, l’organizzazione ha predisposto: Ampi parcheggi gratuiti riservati ad auto e moto e Aree di sosta per camper (non attrezzate).