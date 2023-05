A San Michele di Serino torna “Il Baratto del Libro”

Sabato 27 maggio a San Michele di Serino ci sarà una nuova edizione, la terza, de, “Il Baratto del Libro”, scambio di libri, di musica e cultura; appuntamento alle ore 19 presso “La Palestra degli Artisti”, entrata via Felloniche, ingresso gratuito. L’iniziativa è a cura de “La Bottega del Sottoscala”, associazione sempre in movimento:

“Da dicembre ci siamo stabiliti nella vecchia palestra dove, dopo le feste natalizie, abbiamo cominciato le nostre attività – spiega Nicola Mariconda, Presidente de La Bottega del Sottoscala – La programmazione a cui stiamo lavorando nella nuova sede che abbiamo ribattezzato “La Palestra degli Artisti”, è una rassegna di eventi dedicati agli immancabili laboratori di teatro. Il tutto dovrebbe concludersi a giugno. Il baratto rientra tra le attività che vanno a concludere l’anno. Presenteremo gli spettacoli degli allievi dei nostri corsi teatrali che si concluderanno nella seconda settimana di giugno. Inoltre ci sarà un piccolo spazio enogastronomico con degustazione di piatti stagionali”.

Nel corso dell’evento di sabato 27 maggio si possono prendere e portare libri per favorire lo scambio. Ci sarà un momento dedicato ai bambini con delle letture per loro. Questa edizione, infatti, sarà dedicata soprattutto alla “narrativa ragazzi”, per avvicinarli al piacere della lettura. Saranno presentati libri d’autore:

La Compagnia di Antoine – Di nuovo insieme – Verso il futuro – di Angelo Coscia;

I Cacciatori: lo scettro dell’alleanza – di Lia Esposito;

Mandarino e la paura del buio – di Antonietta e Teresa De Vivo;

N.4 Phobia – n.19 Bestiario vol. I – di Fiat Lux – Rivista letteraria.