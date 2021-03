Provincia A Prata Principato Ultra la prima stazione di rilevamento della qualità dell’aria in Irpinia 12 Marzo 2021

Il comune di Prata di Principato Ultra sarà il primo ed unico comune in provincia di Avellino che installerà, in collaborazione con l’osservatorio Metereologico di Montevergine, una centralina di monitoraggio AirLink per la misurazione in modo accurato del particolato, PM1, PM2.5 e PM10, fornendo grafici e Indice Qualità Aria (AQI) basati su particelle inalabili che sono abbastanza piccole da penetrare in profondità nei polmoni ed entrare nel flusso sanguigno.

Le varie centraline installate saranno messe in rete e collegate ad un sistema wifi, consentiranno la lettura real-time dei dati monitorati.

Lunedì 15 Marzo alle 10.00 la web conference di presentazione con le varie associazioni coinvolte.