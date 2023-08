A Pietrastorina il concerto della Fanfara della Polizia di Stato

Promozione e diffusione dei valori della legalità, della sicurezza e della solidarietà attraverso le note musicali della Fanfara della Polizia di Stato, che il 16 Agosto alle 20.30 si esibirà nel borgo medievale di Pietrastornina.

Lo spettacolo della Fanfara si terrà sull’elegante e storico sagrato della Chiesa Madre del borgo irpino.

Consacrata nel 1761, la Chiesa della Santissima Annunziata è caratterizzata da una torre campanaria sulla sinistra ed oltre, ad essere un simbolo religioso di Pietrastornina, arricchisce il patrimonio artistico- religioso.

Il concerto è stato organizzato dal Circolo Socio- Culturale PetraStrumilia in collaborazione con DonatoriNati Polizia di Stato . Una sinergia istituzionale quella tra Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, che vede impegnati in una nobile causa uomini e donne in divisa con grande impegno ed entusiasmo per il prossimo.

La Fanfara, che ha sede a Roma è composta da circa cinquanta musicisti: partecipa non solo alle cerimonie della Polizia di Stato come i giuramenti degli allievi agenti presso le Scuole di Polizia, ma anche ad eventi culturali e a scopo benefico, di rilievo nazionale ed internazionale. In questi anni le note della Fanfara sono risuonate anche all’Estero, ma soprattutto negli splendidi scenari delle piazze e dei teatri d’Italia. A guidare l’esibizione della Fanfara il Maestro Direttore Massimiliano Profili.

L’evento patrocinato dal Comune di Pietrastornina è stato fortemente voluto dal Presidente del Circolo PetraStrumilia Matteo Piantedosi.

La musica è un viaggio tra radici e futuro ed è importane creare momenti di aggregazione culturale, affinchè siano sempre occasioni per trasmettere valori preziosi per i giovani.

Nel repertorio musicale Echi nostalgici (marcia sinfonica), Walter Farina -Oregon Fantasy for Band di Jacob de Haan, Modugno forever -D. Modugno arr.

Naples Medley arr. Brian Sadler e tanti altri brani musicali di successo.

Presentatrice della serata Sonia D’Antonio.

La Guglia Rocciosa di Pietrastornina, peculiarità del borgo medievale, con le sue luci caratteristiche, farà da sfondo al concerto della Fanfara della Polizia di Stato.