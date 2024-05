A Palazzo di Città già pronta la macchina amministrativa per la consegna delle liste

AVELLINO- Dodici impiegati del Settore Amministrativo di Palazzo di Città coordinati dal segretario generale Vincenzo Lissa e la Polizia Municipale, in particolare nella mattinata di domani mattina, saranno impegnati nelle operazioni di ricezione delle liste elettorali presso la Sala Consiliare del Comune di Avellino. La macchina organizzativa allestita dal Commissario Prefettizio Paolo D’ Attilio e dal subcommissario Rosanna Gamerra e’ già pronta a raccogliere liste e documentazioni dei candidati alle amministrative di giugno. Sono attese le prime liste già nel pomeriggio. Ma come spesso avviene sarà nella mattinata di domani che si registrerà il maggior numero di presentazioni, fino al termine dell’orario consentito ai candidati per presentare le liste, che poi saranno sottoposte al vaglio della Sottocommissione Elettorale per la verifica della regolarità di sottoscrizioni e adempimenti vari.