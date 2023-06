A Moschiano i concerti di Tony Colombo, Enzo Avitabile e il gran finale con Gigi D’Alessio

MOSCHIANO- Una serata di San Lorenzo che già si prevede sarà ricordata per molti anni. Quella che sta organizzando il Comitato Festa di Moschiano, che chiuderà con il “botto” gli eventi organizzati per la celebrazione di Maria SS della Carità e San Gerardo a Maiella riportando in Irpinia Gigi D’Alessio. Sara’ lui ospite speciale della serata di San Lorenzo nell’area dell’ex campo sportivo di Moschiano, dove da giorni fervono i preparativi per allestire una zona in sicurezza, visto che si attende l’arrivo nel comune del Vallo di Lauro di migliaia di fans. Ma negli otto giorni di festa a Moschiano arriveranno anche Tony Colombo, il 7 agosto e prima di lui ci sarà Enzo Avitabile con i bottari. Un evento speciale nell’estate irpina quello organizzato dal Comitato Festa di Moschiano.