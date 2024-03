A Montoro la capolista Vis Mediterranea vince 5-0 sull’Apulia Trani

Finisce con un secco 5-0 il match al “Sandro Pertini” di Montoro tra la capolista Vis Mediterranea e la Apulia Trani.

La squadra del presidente Ivan Montefusco ha dominato fin dal primo minuto questa partita valevole per la 5ª giornata di ritorno del campionato Serie C femminile Girone C.

D’altra parte si è notato subito il divario tecnico tra le due squadre in campo. Ad aprire le danze ci ha pensato Noemi Modafferi che dopo 15’ ha sbloccato l’incontro con una rete di pregevole fattura. Poco dopo era Kristiana Dianova Karalvanova a replicare.

Per lei arriverà anche la doppietta grazie al gol messo a segno nel secondo tempo. Al 30’ minuto Camilla Pescatore violava nuovamente la porta delle avversarie. Queste ultime nei primi 45’ si sono affacciate raramente dalle parti di Laura Gallego che è stata in pratica quasi inoperosa.

Stesso copione nel secondo tempo per la squadra di casa che andava a segno altre due volte con Alessandra Panarello al 12’ e Kristiana Dianova Karalvanova, come detto, al 19’. Timida la reazione della Apulia Trani nella seconda frazione con qualche capatina, senza mai essere pericolosa veramente, dalle parti di Gallego. Dal canto suo le giocatrici della Vis Mediterranea, anche con le sostitute in campo, hanno continuato a macinare gioco. Diverse le azioni pericolose sventate dal portiere e dalla difesa avversaria.

Alla fine l’arbitro Alberto Natale Amore della sezione di Ragusa, assistito da Vincenzo Ferrara di Castellamare della sezione di Stabia e Luigi Ferraro della sezione di Frattamaggiore, ha fischiato la conclusione consentendo così alle giocatrici di casa di festeggiare, come di consueto, sotto la tribuna con i propri tifosi.

Tabellino

Vis Mediterranea – Apulia Trani 5-0

Reti: 15’ N. Modafferi; 24 ‘ K. Karalvanova; 30’ C. Pescatore; 12’ st A. Panarello; 19’ st K. Karalvanova Vis Mediterranea: Gallego Laura; Cardoso Queni Suaila; Yasmine Klai; Panarello Alessandra; D’Arco Gaia; Karaivanova Kristiana Dianova; Modafferi Noemi; Girolamo Francesca; Pescatore Camilla Lucia; Gino Cecilia. A disposizione: Basile Laura; Morgante Nadia; Petrosino Chiara; Acocella Elisa; Fontana Zaupa Florencia Belen; Capolupo Lucia.

Apulia Trani: Di Bari Gaia, Spallucci Irene, Ruotolo Ilenia, Sammarco Rebecca, Chiapperini Sara, La Donna Fabiola, Zanaga Rosalinda, Bruno Carolina, Speranza Roberta, Gargano Elisa, Del Vecchio Michela.

A disposizione: Scaringi Maria, Cottino Ivana, Lombardi Margherita, Corso Barbara Pia, Vitale Alessia, , Manzi Santina, Di Cuonzo Aurora, Pappalettera Martina.