A Montoro due giorni di festa per la Vis Mediterranea Soccer promossa in Serie B

Due giorni di festa per omaggiare degnamente le protagoniste che hanno centrato un traguardo sportivo storico per la città di Montoro, la promozione in Serie B di calcio femminile. Domani le calciatrici della Vis Mediterranea, e la dirigenza della squadra di calcio irpina, saranno ricevute alle 17.00 nel palazzo municipale di Piazza Michele Pironti alla frazione Piano di Montoro.

Le atlete saranno accolte dal sindaco Girolamo Giaquinto e da tutte le autorità cittadine nell’aula consiliare. Un momento solenne a cui poi farà seguito, nel chiostro del municipio di Montoro, un buffet offerto ai tifosi e alla cittadinanza dalla società sportiva. Domenica, invece, l’appuntamento per tifosi e cittadini è prima in piazza Michele Pironti, alle ore 15.30 per assistere su maxi schermo all’ultima partita di campionato, contro il Lecce, e poi alle ore 17.45 presso lo stadio “Sandro Pertini”, alla frazione San Bartolomeo, dove vi sarà la cerimonia pubblica di consegna, da parte della Lega, della coppa alle calciatrici e alla società della Vis Mediterranea quale vincitrici del girone C del Campionato di Serie C Femminile. Insomma una grande festa per omaggiare la cavalcata vincente di queste calciatrici che il prossimo anno consentiranno all’Irpinia tutta di essere presente nel campionato di Serie B, tra l’altro quale unica società del sud Italia.