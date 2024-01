A Montemiletto #NessunotocchiEva propone una 2 giorni sulla Memoria

A Montemiletto scende in campo #NessunotocchiEva in occasione della Giornata Internazionale in Memoria delle Vittime dell’Olocausto.

Il 27 gennaio alle ore 10.30 presso la biblioteca Mons Militum, sala “Franco Basile” piazza IV Novembre “Nessuno tocchi Eva” e la Proloco Mons Militum presentano: “La banalità del male” Omaggio ad Hannah Arendt. Estratti dal film “Hanna Arendt”, il racconto di un processo nel processo, quello della Arendt dentro quello del gerarca tedesco Eichmann.

Si continuerà a parlarne il 28 gennaio alle ore 19.00 nella chiesa di Maria Santissima Addolorata in Sant’Anna in collaborazione con l’Associazione “Ludovico” con il gruppo musicale “Novi Cuarto” (violini Luciano Barbieri, Agostino Oliviero, viola Carmine Matino e violoncello Francesco Scalzo) omaggio ad Astor Piazzolla, un appuntamento per invocare alla Pace, attraverso musiche e letture.

#NessunotocchiEva nasce all’interno dell’esperienza dell’Anspi Associazione Nazionale San Paolo Italia, si presenta per la prima volta nel 2017 con l’istallazione della panchina rossa in onore delle vittime della violenza contro le donne in Piazza IV Novembre.

Negli anni successivi il gruppo di donne ha continuato a proporre eventi sempre sul tema violenza di genere in collaborazione anche con l’IC di Montemiletto. Il 25 novembre 2023 in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il gruppo porta in scena lo spettacolo “Le donne parlano in piazza”, insieme, ancora una volta, ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Montemiletto, uno spettacolo-racconto in cui il filo conduttore è la triste storia di Barbablù interrotta da vari intermezzi di letture teatralizzate sul tema Donne Violate.

«In un contesto storico così delicato – spiegano le referenti di #NessunotocchiEva – abbiamo convenuto di riunirci per dare voce a un’altra data fondamentale: il 27 gennaio, giornata in ricordo delle vittime dell’olocausto perpetrato dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. Ci siamo a lungo e con grande apprensione chieste come affrontare la celebrazione di questa giornata. Come donne ci siamo affidate a una donna Hannah Arendt, filosofa accademica e intellettuale ebraico-statunitense, una tra le più influenti storiche politiche del XX secolo (1906-1975). Di questa donna abbiamo deciso di parlare tramite alcuni momenti del film “Hannah Arendt” del 2012 diretto da Margarethe Von Trotta».