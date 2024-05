A Montemiletto festa per la quarta centenaria: nonna Maria Capone

Maria Capone nata il 13 maggio del 1924, donna dedita al lavoro e alla famiglia. Da giovane si trasferisce in Svizzera per motivi di lavoro, ma dentro di lei uno spirito materno la porta a vivere le gioie della vita, i suoi ben 3 figli e successivamente l’amore dei 6 nipoti.

Nel corso della sua vita ha dovuto affrontare dei momenti difficili, come la perdita di suo marito e di suo figlio, ma nonna Maria non si è mai arresa, una donna molto religiosa e presente per la sua famiglia.

Ieri, 18 maggio per ricordare questo suo traguardo, la comunità di Montemiletto si è riunita insieme all’Amministrazione Comunale con il sindaco Massimiliano Minichiello accompagnato da Nunzia Vietri, Tiziana Bevilacqua e Gianni Festa. Accanto alle cariche amministrative, presente anche il parroco Don Pasqualino Lionetti, la Pro loco di Montemiletto e tutto il calore della famiglia e degli amici.

“Alla nostra concittadina Maria Capone pilastro della nostra Comunità – afferma il sindaco Minichiello – portatrice di saggezza e valori morali, custode preziosa della nostra Storia e delle nostre Tradizioni”