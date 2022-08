Tutto pronto per uno dei concerti più attesi dell’estate irpina. A Montemiletto è la serata de Le Vibrazioni.

Questa sera in Piazza IV Novembre, alle 21:30, la band italiana formata da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda, si esibirà live in occasione dei festeggiamenti in onore di San Gaetano di Thiene.

L’evento è gratuito ed è organizzato con il patrocinio morale del Comune di Montemiletto