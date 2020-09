Cronaca In Evidenza Primo Piano A Monteforte e Sarno centri di accoglienza per gli evacuati: notte fuori casa per decine di famiglie 27 Settembre 2020

Alpi – Oltre 100 brandine della Protezione civile a Sarno e Monteforte: i sindaci, a causa dell’emergenza maltempo che ha colpito la Campania, hanno allestito dei centri di accoglienza per le famiglie evacuate. In particolare, a Monteforte i maggiori problemi si sono riscontrati a Valloncello Oscuro dove in località Pastelle si è creato un invaso in cui si è accumulato molto materiale alluvionale creando problemi per le abitazioni limitrofe.

La Protezione civile della Regione Campania è al lavoro nelle zone colpite dal maltempo a supporto degli enti locali. L’intero sistema, composto da volontari, tecnici del Genio civile e funzionari regionali, è stato prontamente attivato per portare soccorso alle popolazioni in difficoltà ed effettuare le verifiche tecniche sul territorio per gli interventi di massima urgenza.

Volontari sono al lavoro in tutta la zona dell’Agro Nocerino-Sarnese dove i tecnici regionali hanno riscontrato la rottura degli argini del Sarno nel territorio di Nocera Inferiore. Allagamenti anche a Mercato San Severino.

In Irpinia, come detto, colate di fango a Moschiano e Monteforte Irpino dove si è completamente allagato il centro cittadino: sopralluoghi tecnici da parte del Genio civile sono già previsti per domani mattina. Altri allagamenti si sono registrati a Forino e Montoro.

Nel casertano, intervento dei tecnici della protezione civile regionale a San Nicola La Strada e San Marco Evangelista. Nel napoletano a Quarto allagamenti dovuti a una esondazione: attivato il genio civile. La Sala operativa della Protezione civile regionale è al lavoro h24 per coordinare gli interventi a supporto degli enti locali. La situazione meteo come annunciato dalla vigente allerta Arancione per dissesto idrogeologico diffuso, è stata aggravata dagli incendi dei giorni scorsi.

L’allerta Arancione resta in vigore fino alle 6 di domani mattina quando si passa al Giallo per ulteriori 24 ore, ma con massima attenzione per le aree già interessate dalle precipitazioni a causa dei terreni saturi di acqua e dagli incendi. Il direttore della Protezione Civile, Italo Giulivo, tiene costantemente informato della situazione il presidente della Regione De Luca.