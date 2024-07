A Montaperto i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù

Sabato 20 luglio e domenica 21 al via i festeggiamenti civili in onore del Sacro Cuore di Gesù di Montaperto. In Piazza Regina Elena alla frazione di Montemiletto si esibiranno in concerto i Molotov d’Irpinia, mentre il giorno dopo sarà la volta degli Aironi Neri. La Cover Band de I Nomadi salirà sul palco allestito sempre in Piazza Regina Elena.

In entrambe le serate sarà possibile gustare “La Mantoppola di Montaperto”, una pietanza classica della cucina locale nonché arricchita da altri assaggini come pizzella fritta e panini farciti a richiesta. Birra alla spina e vino locale d’annata Aglianico e Fiano di Avellino forniti dalle Cantini locali.