A Mercogliano è già partita la campagna elettorale

Con la gigantografia di Massimiliano Carullo lungo via Nazionale parte ufficialmente la campagna elettorale a Mercogliano. In realtà l’ex sindaco della cittadina alle falde del Partenio aveva già diffuso video attraverso i propri canali social con cui annunciava la sua discesa in campo contro l’uscente Vittorio D’Alessio. Dal suo canto, l’attuale primo cittadino ha confermato la sua ricandidatura anche attraverso il restyling del logo di “Io scelgo Mercogliano”, la compagine con cui cinque anni fa ha ottenuto lo scranno più alto dell’emiciclo cittadino.

Ma le liste nel comune ai piedi del massiccio di Montevergine potrebbero addirittura raddoppiare da qui a un mese, ovvero quando si presenteranno ufficialmente le compagini che concorreranno per il rinnovo del Consiglio Comunale. Una terza lista poterebbe trovare sintesi attorno alla figura dell’ex consigliere comunale Modestino Valente, che non sarà tuttavia in campo come alfiere del nascente sodalizio. Infine una quarta compagine è pronta ad aggregarsi attorno al docente universitario Antonio Gesualdo.