A Grottolella visite mediche gratuite con i dottori Iannace e Topo

Ieri 2 aprile 2024 si sono tenute presso i locali comunali dell’ex asilo di Grottolella le visite mediche gratuite con i dottori Carlo Iannace e Francesco Topo. Al termine della giornata di prevenzione sono state erogate, tra visite senologiche e audimetriche, 72 prestazioni mediche.

“Come amministrazione comunale ringraziamo i dottori Iannace e Topo e tutto lo staff dell’associazione Amos Partenio per aver scelto la nostra comunità e per la collaborazione dimostrata per la buona riuscita della giornata di prevenzione che ha visto una bella partecipazione di persone. Infine siamo davvero contenti e felici che in questi anni nella nostra comunità si sia fortemente radicata la cultura della prevenzione e delle tutela della salute. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno partecipato in questi quasi cinque anni di amministrazione a tutte le giornate di prevenzione che si sono svolte presso il nostro comune” dichiara il Vice Sindaco Marco Grossi.