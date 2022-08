A Grottolella torna il Pasto della Salamandra. Tre giorni di arte, musica e buona cucina

Ritorna a Grottolella l’evento più atteso dai giovani e non solo: IL PASTO DELLA SALAMANDRA. Giunto alla sua XIV edizione, il Festival di arte, musica e cultura dal 2006 richiama migliaia di visitatori da tutta la Regione Campania, facendo conoscere le bellezze e le meraviglie del centro storico del piccolo comune irpino.

“Ritmi e tradizioni incontrano il Mondo” è la tematica scelta dai giovani del Forum della Gioventù di Grottolella, nell’estate del ritorno alla socializzazione e alla normalità.

Il 2, 3, 4 settembre le strade di Grottolella daranno luce all’arte, alla cultura, alla musica, che si uniscono ai sapori della buona cucina, dentro una cornice di luci, colori e sensazioni uniche, in una atmosfera coinvolgente e trascinante per tutti. Iniziativa organizzata dal Forum dei giovani di Grottolella, i quali con grande impegno, passione e dedizione hanno voluto, dopo tre anni, rilanciare quella che è sicuramente la Kermesse che negli ultimi decenni ha dato maggiore visibilità alla comunità di Grottolella. Artisti di strada, mangiafuoco, giocolieri, trampolieri e artigiani provenienti dall’intera regione renderanno magico e coinvolgente l’intero percorso che porterà all’antico Castello Macedonio.

Mentre, le tre serate musicali saranno così suddivise:

Il 2 settembre si esibiranno I Malamente/ After : Dj Vincenzo Russo (Becool)

Il 3 settembre si esibiranno Rosalia De Souza / La Sangria/ After : Frontiere antimusicali

Il 4 settembre si esibiranno Valentina Mattarozzi / Zeketam / : Dj Alberto Limone

“Questa edizione coincide con il ritorno alla normalità e il recupero delle relazioni sociali, e non poteva mancar l’evento più atteso da tutti i cittadini di Grottolella e non solo. Abbiamo fortemente voluto organizzare IL PASTO DELLA SALAMANDRA per regalare a tutti i visitatori tre belle serate all’insegna della musica, della buona cucina e del divertimento per tutte le fasce d’età, con l’intento di rendere un buon servizio a tutti quanti vorranno visitare il nostro bellissimo paese il 2, 3 e 4 settembre. Diverse saranno le sorprese in questa nuova edizione, nella quale, attraverso la musica vogliamo lanciare un sincero e sentito messaggio di integrazione e di confronto tra culture diverse, ma comunicanti sul piano dei valori della tolleranza, del rispetto, della uguaglianza, del dialogo e della pace. Ringraziamo gli sponsor e il comune di Grottolella per la decisiva vicinanza e collaborazione” – dichiarano i giovani del Forum della Gioventù di Grottolella.