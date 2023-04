A Greci spunta la terza lista di “sconosciuti”. La partita è tra Norcia e Zoccano

È una terza lista di “sconosciuti” a far discutere a Greci uno dei comuni al voto più piccoli in questa tornata amministrativa: 585 abitanti, 499 votanti. La sfida preannunciata era tra il giovane sindaco uscente Nicola Luigi Norcia e lo storico politico grecese Bartolomeo Nicola Zoccano, già sindaco dal 2008 al 2013 e dunque tra le due liste “Greci guarda al Futuro-Katundi” e “Per Greci” ma, a sorpresa, spunta “L’altra Italia”, una lista di persone sconosciute ai locali, composta da un candidato sindaco e 10 candidati consiglieri non residenti a Greci che, molto probabilmente, non aspirano neanche ad entrare in consiglio ma utilizzano la campagna elettorale per ottenere i permessi dovuti per legge ai dipendenti statali candidati. Un fatto che ha sicuramente creato un po’ di scompiglio iniziale ma che non distoglierà gli elettori del paesino dall’identità “arbereshe” sulla reale campagna elettorale. Al momento restano “sconosciuti” e top secret i nomi della terza lista.

Lista “Per Greci”

Candidato a sindaco Bartolomeo Nicola Zoccano

Pasquale Arcella, Gregorio Boscia, Antonio Cericola, Renato De Bernardo, Pasquale Martino, Daniela Morena, Ettore Pacifico, Maria Pucci, Massimo Matteo Pucci, Nicoletta Rosalbo.

Lista “Greci guarda al Futuro-Katundi”

Candidato a sindaco Nicola Luigi Norcia

Nicola Booscia, Marina Raffaella Ciccone, Alfredo Cozza, Matteo Di Minno, Antonio Flammia, Giuseppe Gliatta, Nicola Gliatta, Antonella Manganiello, Matteo Pucci, Liberato Trancucci.