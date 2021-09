A Frigento una sola lista in campo: ecco Carmine Ciullo. “Il gruppo Frigento Comune che mi onoro di capeggiare – afferma il candidato sindaco – si ripresenta all’elettorato frigentino consapevole del lavoro svolto negli ultimi cinque anni di consiliatura e delle nuove sfide che ci attendono”.

“Ci troviamo di fronte ad una situazione inedita per Frigento, non avremo liste contrapposte in campagna elettorale. Tra l’altro, sottolineo che per una questione di serietà e di rispetto per gli elettori, non abbiamo mai voluto prendere in considerazione l’ipotesi di costruire una lista “ civetta”. Utilizzeremo il periodo che ci separa dal voto per chiedere ai nostri concittadini di esprimersi sul nostro operato e di darci fiducia per il prosieguo del cammino amministrativo”.

Candidati Consiglieri:

Raffaele Abbondandolo

Dario Angelo Calò

Giuseppina Calò

Marcello Cipriano

Antonella De Angelis

Michele Di Cicilia

Giovanbattista Di Luna

Angelo Di Rienzo

Govanni Genua

Michele Genua

Johanna Monti

Costanza Stanco