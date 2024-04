A fine aprile un clima invernale con un’ondata di freddo e un manto bianco che ha ricoperto Montevergine, difatti, come riportato dall’Osservatorio meteorologico di Montevergine, partendo da quota 1460 m s.l.m, dopo pochi metri ci imbattiamo in un paesaggio dalle tonalità bianco-verdi, per merito non solo della neve, ma anche della calabrosa.

Da domani, stando alle previsioni, assisteremo ad un aumento delle temperature.