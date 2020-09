Provincia A Cesinali la presentazione del libro “In viaggio a Berlino Est” 8 Settembre 2020

Il comunicato di presentazione del libro “In viaggio a Berlino Est”: “L’Associazione Culturale Misca Lab, ha il piacere e l’onore di presentare questo evento speciale. Il 9 settembre alle ore 18:30, nello spiazzale della scuola media di Cesinali, ospiteremo la presentazione del libro di Claudio Petrozzelli, “In viaggio a Berlino Est”. Crediamo fermamente nella cultura, come strumento di crescita sociale, come baluardo di integrità morale, come chiave per provare a cambiare piano piano le cose in un mondo troppo spesso radicato su valori assolutamente distorti. E se vogliamo, la storia di Antonio, protagonista di questo romanzo breve, in qualche modo ci porta a riflettere proprio su questi temi. Il Professor Leonardo Festa, nella sua prefazione del libro scrive così: “Ecco che allora, il racconto di un viaggio diventa anche l’occasione per una riflessione sullo scarto tra i valori della politica e la loro applicabilità, e sulle sfide ancora aperte… «Si è scelto» – afferma Antonio – «sedotti dal miraggio del benessere materiale, di svendere i valori morali che contraddistinguevano quanto di buono c’era nella Germania Est». Se il comunismo ha perso, però, non per questo il capitalismo sembra aver vinto; anzi, le sfide dell’agenda politica impongono la necessità di cercare alternative alla “schiavitù del consumismo”. Forse, ad oltre trent’anni dalla caduta del Muro, la cura di cui l’Europa ha ancora bisogno è una precisa assunzione di responsabilità verso la collettività”. C’è bisogno di valori forti, precisi e seri e sostenere un giovane autore che si cimenta, brillantemente, nella scrittura, è sicuramente una piccola luce che ci fa ben sperare. L’appuntamento è quindi per il 9 settembre, ore 18:30 presso la sede di Misca Lab. Intervengono: Agostino Meo (presidente dell’associazione Misca Lab) Dario Fiore (Sindaco di Cesinali) Lorenzo Preziosi (Assessore Aiello del Sabato) Leonardo Festa (Professore di Storia e Filosofia) Claudio Petrozzelli (Autore) Ps. Prima e dopo la presentazione del libro sarà possibile visitare una piccola esposizione riguardo il periodo della Guerra Fredda e del Muro di Berlino L’evento si svolgerà in ottemperanza alle misure di sicurezza previste per la prevenzione del Covid-19”.