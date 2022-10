A Cassano la 44esima Sagra della Castagna. 22 e 23 ottobre: enogastronomia, musica e non solo

L’autunno in Irpinia ha il sapore del bosco. Tra gli appuntamenti da non perdere c’è la 44esima Sagra della Castagna di Cassano Irpino, in programma sabato 22 e domenica 23 ottobre nello splendido borgo della provincia di Avellino, promosso dal Comune di Cassano Irpino nell’ambito del POC Campania 2014-2020 insieme ai Comuni di Castelfranci, Sperone, Guardia Lombardi, Baiano e Torella dei Lombardi.

Enogastronomia d’eccellenza, tradizioni popolari, laboratori per bambini, visita alle sorgenti e musica di qualità: due giorni da non perdere con la consulenza artistica di Roberto D’Agnese. Si comincia sabato 22 ottobre alle ore 10 con la visita alle sorgenti (info e prenotazioni tel. 328.2514490). Alle ore 12 l’apertura degli stand (anche con proposte gluten free) e alle ore 18 presso il Palazzo Cavaniglia laboratorio e spettacolo per bambini, con cantastorie, arte di strada, pop corn e zucchero filato. Dalle ore 21 si ripeterà al Palazzo Cavaniglia lo spettacolo e laboratorio per bambini, mentre in Piazza Vittorio Emanuele III si esibirà il gruppo Ballando per le Strade, seguito da I Suoni Antichi – I Bottari di Macerata Campania, mentre al Palazzo Cavaniglia si esibirà A Paranza rò Tramntan. Presso la piazzetta di Via Barbuti lezione spettacolo di tarantella montemaranese a cura della Scuola di Tarantella Montemaranese e musica itinerante.

Domenica 23 dalle ore 10 alle ore 12 visita alle sorgenti (info e prenotazioni tel. 328.2514490) e alle ore 12 l’apertura degli stand (anche con proposte gluten free). Alle ore 15.30 in Piazza Vittorio Emanuele III esibizione dei Melodia Mediterranea, alle ore 16 al Palazzo Cavaniglia spettacolo e laboratorio per bambini, con cantastorie, arte di strada, pop corn e zucchero filato, alle ore 17.30 al Palazzo Cavaniglia Irpinia for Africa, presentazione del progetto a cura di Rossana Marra, alle ore 18 a Palazzo Cavaniglia spettacolo “La classica sagra” a cura di Luis Di Gennaro ed Elisabetta Carpenito, alle ore 18.30 presso la piazzetta di Via Barbuti lezione spettacolo di tarantella montemaranese a cura della Scuola di Tarantella Montemaranese. Dalle ore 20.30 grande musica nel paese con A lumanèra in piazza, Moreras al palazzo e gruppi itineranti. Per informazioni 44esima Sagra della Castagna di Cassano Irpino tel. 320.3281059 o 347.5899350.