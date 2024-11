Si prova a bypassare la condotta “marcia”. Ma a Capriglia le scuole restano chiuse

Le scuole di Capriglia Irpina resteranno chiuse anche domani. Il guasto lungo l’adduttrice di Grottolella, infatti, continua a essere di difficile riparazione, nonostante gli sforzi degli operai dell’Alto Calore, che stanno lavorando incessantemente, giorno e notte, insieme ai tecnici della ditta Sandro De Feo di San Martino Valle Caudina. Questa mattina, sul luogo del guasto, il sindaco Nunziante Picariello ha effettuato un sopralluogo, seguendo personalmente i lavori da giorni.

“Un grazie innanzitutto agli operai, che stanno lavorando senza sosta – ha dichiarato il primo cittadino –, tuttavia, nonostante i loro sforzi, la popolazione sta soffrendo, poiché in alcune abitazioni l’acqua manca da quattro giorni”.

Sulle modalità degli interventi, Picariello ha spiegato: “La condotta è obsoleta e in cattive condizioni; con queste tubature rischiamo di compromettere la salubrità dell’acqua stessa. Alla luce della situazione attuale, abbiamo deciso, insieme ai dirigenti dell’Alto Calore, di bypassare la condotta per un tratto di oltre 100-150 metri, altrimenti non riusciremo a risolvere il problema. Nel frattempo, le scuole resteranno chiuse anche domani.”

Infine, il sindaco ha lanciato un appello alla Regione, e in particolare al vicegovernatore Fulvio Bonavitacola, riguardo la necessità di finanziamenti per un nuovo progetto. “Abbiamo bisogno che il nostro progetto da otto milioni e mezzo venga finanziato – ha sottolineato Picariello – perché non basta sistemare le attuali reti idriche: è necessario ampliare l’infrastruttura. Inoltre, Capriglia ha urgente bisogno di due serbatoi, altrimenti continueremo a pagare un prezzo troppo alto ogni volta che manca l’acqua.”