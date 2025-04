A Caposele è festa per la ‘Bandiera Arancione’ del touring club italiano

Sabato 3 maggio 2025, si terrà la cerimonia di conferimento ufficiale della ‘Bandiera Arancione’ a Caposele (Av): un giorno di festa dedicato alla conoscenza e alla promozione del comune irpino attraverso momenti di confronto culturale, visite guidate e degustazioni.

Caposele è la seconda località certificata nella provincia di Avellino dopo Zungoli e porta a 6 il numero di Comuni Bandiera Arancione del Touring Club Italiano in Campania: Caposele e Zungoli (AV), Cerreto Sannita e Sant’Agata de’ Goti (BN), Letino (CE), Morigerati (SA). È sicuramente un traguardo importante per l’Irpinia impegnata nell’accoglienza, nella promozione del territorio e nel turismo delle aree interne.

Il Comune di Caposele si inserisce all’interno del Parco dei Monti Picentini, nell’area della Valle del Sele, alle pendici del monte Paflagone, e la sua principale caratteristica naturalistica è legata alle acque, in particolare alle Sorgenti del Sele. Nella frazione di Materdomini si erge maestoso il Santuario di San Gerardo Maiella, ricostruito e ampliato sul suo sito originario in diverse fasi, con la particolare Sala dei Fiocchi e il Museo Gerardino, che attira ogni anno centinaia di migliaia di fedeli. Nel capoluogo, meritano invece una visita il Museo delle Acque, il Museo delle Macchine di Leonardo Da Vinci, la chiesa della Madonna della Sanità e le sorgenti del fiume Sele nei pressi di piazza Sanità. Il territorio di Caposele si presta a numerose attività all’aria aperta immersi nella natura, come le passeggiate sui sentieri del Parco fluviale e l’Anello delle 7 fontane. Interessante, infine, è il percorso ‘Le pietre della memoria’, 15 pietre in luoghi simbolo con QR code che permettono di vedere e ascoltare video testimonianze che raccontano cosa accadde a persone e luoghi il 23 novembre 1980, data del terribile sisma che colpì la zona. Tra i prodotti tipici, si segnalano la matassa, pasta fatta in casa con farina di semola di grano duro e grano tenero che si presenta sotto forma di filamenti, di spessore e lunghezza variabili, gli amaretti, biscotti tondi e scuri dal sapore di nocciole tostate e il muffletto, pane fresco con impasto a base di patate e farina. Caposele è stata premiata con la Bandiera Arancione per i numerosi e vari attrattori, ben segnalati e fruibili, per la vivacità del centro, con negozi di prodotti tipici e ristoranti, per il percorso di visita ben segnalato che permette di scoprire tutte le bellezze del territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Caposele, Lorenzo Melillo: “Questo risultato è il valore aggiunto dato al lavoro della nostra amministrazione nel settore turistico. Gli investimenti effettuati finora in informazione, accoglienza e servizi turistici stanno dando risultati importanti che il prestigioso Touring Club ha riconosciuto col conferimento della ‘Bandiera Arancione’” e da Ernesto Donatiello, consigliere delegato al Turismo: “È un riconoscimento che gratifica la comunità, noi amministratori ma anche e soprattutto tutta la filiera turistica sviluppata negli anni tra Caposele e Materdomini. La Bandiera Arancione arriva dopo anni di impegno e di lavoro. Un obiettivo del Piano Strategico del Turismo che è si è concretizzato; ora continueremo a lavorare per mantenere la certificazione assegnata e per migliorare sempre più.”

“Ecco, finalmente, la seconda e tanto attesa ‘Bandiera Arancione’ assegnata all’Irpinia –sottolinea Angelo Verderosa, console coordinatore del Club di Territorio Paesi d’Irpinia del TCI – un ‘marchio di qualità turistico – ambientale’ e un prezioso riconoscimento che viene conferito alle piccole località dell’entroterra italiano che si distinguono per la qualità dell’accoglienza turistica, la sostenibilità ambientale e la cura del patrimonio artistico e culturale. Sono sicuramente complessi e numerosi (ben 250) i criteri per l’assegnazione della Bandiera Arancione ma Caposele ce l’ha fatta e – unitamente a Zungoli – rappresentano oggi un esempio da seguire per gli altri numerosi e affascinanti piccoli paesi dell’Irpinia. L’incremento di visitatori garantito dal Touring Club Italiano ripaga in pochi anni lo sforzo amministrativo e organizzativo che sicuramente necessita per avviare l’iter della certificazione. Una Bandiera Arancione meritata vista l’ampia offerta turistica di Caposele e della vicina frazione di Materdomini, tra l’altro, meta di arrivo della Tappa 6 del ‘Cammino di Guglielmo’.

“Siamo particolarmente felici della Bandiera Arancione a Caposele – dichiara Giovanni Pandolfo, Consigliere del Touring Club Italiano e Console Regionale per la Campania – Il Touring della Campania ha sempre creduto nella validità del Progetto “Bandiera Arancione” ed è da molti anni impegnato per l’incremento del numero dei Comuni certificati in Regione. I risultati ottenuti in tutta Italia dimostrano che la Bandiera Arancione ha un positivo impatto sugli aspetti sociali ed economici del Comuni certificati. Stiamo organizzando, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Caposele, una cerimonia pubblica nella quale consegnare ufficialmente la Bandiera Arancione”.

PROGRAMMA DELLA FESTA 3 MAGGIO 2025

ore 10.00

Sala Consiliare del Comune di Caposele – Piazza Dante – Caposele (AV)

Cerimonia ufficiale per il conferimento della Bandiera Arancione

Ore 11.00 Piazza XXIII Novembre – Caposele (AV)

Dibattito “Turismo delle Aree Interne e il marchio Bandiera Arancione – territori a confronto”

Saluti Istituzionali:

Dr. Lorenzo Melillo – Sindaco di Caposele

Intervengono:

Prof. Paolo Caruso – Sindaco di Zungoli (AV)

Dr. Guido Florenzano – Sindaco di Morigerati (SA)

Dr. Giovanni Parente – Sindaco di Cerreto Sannita (BN)

Dr. Salvatore Riccio – Sindaco di Sant’Agata de’ Goti (BN)

Dr. Pasquale Orsi – Sindaco di Letino (CE)

Arch. Angelo Verderosa – Console del Touring Club Italiano e Coordinatore Club di Territorio Paesi d’Irpinia

Ing. Giovanni Pandolfo – Consigliere del Touring Club Italiano e Console Regionale per la Campania

Prof.ssa Rosanna Repole – Presidente Area Snai Città dell’Alta Irpinia

On. Maurizio Petracca – Presidente Comunicazione Agricoltura della Regione Campania

Ore 12.30 Aperitivo con prodotti tipici locali

Durante la giornata, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, visite guidate alle Sorgenti del Sele, Museo delle Acque e Museo delle Macchine di Leonardo da Vinci.