A Calitri si festeggiano i 100 anni di Iolanda Polestra

Una tappa importante per la signora Iolanda Polestra, che ieri ha celebrato il suo centesimo compleanno circondata dall’affetto di familiari, sindaco, parroco e amici.

Iolanda è nata il 13 novembre 1924, originaria di Calitri, borgo della provincia di Avellino. La sua è stata una lunga vita di esperienze e ricca di legami affettivi.

Nel giorno del suo compleanno, Iolanda ha ricevuto un caloroso saluto dalla sua città, che l’ha omaggiata con un momento di condivisione in cui ha ricevuto il plauso dell’amministrazione comunale.

La festa è stata un’occasione per celebrare non solo i suoi 100 anni, ma anche il suo esempio di vita per tutta la comunità calitrana.