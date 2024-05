A Bonito giornata dedicata al compositore Crescenzo Buongiorno

Ho iniziato ad occuparmi di "Informazione" da giovanissima. In 30 anni ho abbracciato le diverse tipologie di Media cercando di stare al passo con i tempi, con l'evoluzione portata dai nuovi dispositivi, da Internet e dai Social: Tv, Radio, Carta Stampata, Uffici Stampa, ed oggi un'importante Testata On-line quale Irpinia News. I miei servizi sono interamente realizzati da me: testi, riprese, montaggio. I miei temi preferiti: ambiente e cultura. Mi piace raccontare storie di persone, sempre in modo rispettoso. E, se necessario, mi occupo anche di cronaca nera.