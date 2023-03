I 95 anni festeggiati in palestra: che grinta Liliana

I 95 anni di Liliana Palumbo festeggiati in palestra. La professoressa, pioniera della ginnastica ritmica non solo ad Avellino, calca i parquet del capoluogo da quando aveva l’età di 12 anni. E continua a farlo, trasmettendo la sue innate doti e la sua passione ad altri.

Il segreto della sua longevità, come ama ripetere, sta proprio nel movimento, nell’allenarsi ogni giorno. Un esempio per tutti. Liliana Palumbo è nata ad Avellino il 28 marzo del 1928. E’ stata delegata provinciale Coni per la ginnastica ritmica e proprio nel capoluogo irpino si tennero i primi campionati italiani.