Festa della Donna, appuntamento a Montemiletto dell’associazione #NessunotocchiEva

#NessunotocchiEva, l’associazione di donne impegnate sul territorio di Montemiletto che ha esordito come gruppo informale già il 25 Novembre scorso, in occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne, con un’iniziativa condivisa con l’IC di Montemiletto, dà appuntamento a domenica 10 Marzo alle ore 17.30, presso la sala Lettura F. Basile del borgo della Leonessa, per guardare insieme il cortometraggio “Le donne di Vallea” di Ranieri Popoli e Umberto Rinaldi e potersi conoscere e confrontare, in onore di tutte le donne che hanno manifestato, urlato, disobbedito, lottato, anche a costo della vita, per chiedere libertà, pari opportunità, parità di diritti, giustizia e pace.

Il percorso delle donne è lungo ed è dovere di tutti contribuirvi – fanno sapere dall’associazione -. A tal riguardo, #NessunotocchiEva fa l’augurio di buon lavoro al nascente Forum delle Donne di Montemiletto, che sabato 9 marzo è convocato in prima seduta per la nomina del direttivo.

In occasione dell’8 Marzo #NessunotocchiEva ha voluto prendere voce ancora una volta, promuovendo la campagna informativa «Io l’8 ogni giorno», provando così a scardinare lo stereotipo di una superficiale immagine femminile, rafforzando invece la consapevolezza di battaglie di merito sulle plurime declinazioni delle disuguaglianze.

Con questo spirito si realizza anche il desiderio di aprire le porte dell’Associazione a un contesto multietnico, alimentando il valore del rispetto dell’altro, dell’inclusione, della condivisione, nella ricerca di uno spazio comune.

Il gruppo di donne di #NessunotocchiEva si adopera per la costruzione di un progetto ampio e, proprio in questi giorni, sta lavorando alla stesura di uno statuto che contempli appieno le finalità suddette.