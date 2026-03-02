“8 marzo 2026: Festa della Donna… in Comune” a Avellino

Giovedì 5 marzo 2026, alle ore 12:00, presso la Chiesa del Carmine, sarà presentato il manifesto “8 marzo 2026 festa della donna… in Comune”, iniziativa promossa per celebrare le donne della Città di Avellino in occasione della Giornata Internazionale della Donna.
L’iniziativa nasce da un’idea del Commissario Straordinario del Comune di Avellino, dott.ssa Giuliana Perrotta, con l’obiettivo di valorizzare il contributo delle donne nelle istituzioni, nella pubblica amministrazione e nei diversi ambiti della vita civile, sociale e professionale del territorio.
Interverranno:
- la dott.ssa Rossana Riflesso, Prefetto della Provincia;
- la dott.ssa Francesca Spena, Presidente del Tribunale;
- la dott.ssa Maria Concetta Conte, Direttore Generale dell’ASL;
- l’arch. Alessandra Rilievi, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- la dott.ssa Fiorella Pagliuca, Provveditore agli Studi della provincia;
- la dott.ssa Francesca Lanni, Primario di cardiologia dell’Ospedale Moscati;
- la dott.ssa Alfonsina De Felice, Amministratore Unico di Alto Calore Servizi;
- la dott.ssa Tiziana Perillo, Comandante del Reparto della Casa Circondariale.
Parteciperanno altresì la dott.ssa Elisabetta De Felice, sub commissario del Comune di Avellino, la dott.ssa Clara Curto, Segretario Generale del Comune e le 78 dipendenti comunali, a testimonianza del ruolo fondamentale svolto quotidianamente dalle donne all’interno dell’Ente.