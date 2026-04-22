8 consigli per pubblicizzare il tuo negozio online e migliorare il funnel

Da circa 20 qualsiasi business deve essere presente online per diventare riconoscibile e aumentare il portfolio clienti. Chiunque possieda un brand e voglia pubblicizzare la propria attività o digitalizzare un negozio, può utilizzare le migliori tecniche di marketing digitale.

Social Media Marketing

Questo è il cuore del marketing digitale e non puoi fare a meno di tutti i social come Tik Tok, Instagram e Facebook, perché rappresentano la facciata indispensabile che ogni brand (piccolo, medio e grande) deve avere. Questi canali sono indispensabili per ottimizzare il tuo funnel.

Email marketing

Anche se è una delle strategie che vanta più anni, non la sottovalutare, perché l’email marketing resta il trend più versatile per il digital marketing. La novità, se così è possibile definirla, è che questa strategia si adatta con tutti i metodi digitali, dall’IA al social media marketing, per questo è essenziale per ogni negozio online.

Influencer marketing

Le piccole aziende possono rivolgersi ai nano influencer, le medie ai micro influencer e così via, più ampio è il raggio d’azione, migliore sarà il funnel. Un consiglio: scegli con cura un influencer professionista in base al tuo settore specifico. Questa resta una delle migliori forme di marketing digitale: un trend evergreen.

Marketing Multicanale

La congiunzione digitale di ogni canale online diventa automaticamente una strategia, perché non c’è niente di meglio del Marketing Multicanale per ottimizzare la SEO. La sua efficacia incredibile è dovuta alla condivisione dei contenuti sui social, su YouTube e altre piattaforme video, ma anche sui blog e siti aziendali: in questo modo rafforzi anche la brand identity.

Marketplace

Ecco un altro canale indispensabile per promuovere sconti, offerte e le novità di un brand, perché negli ultimi 20 anni le piattaforme come eBay, Amazon, Alibaba e così via, sono diventate dei centri commerciali digitali dove è possibile acquistare di tutto. Nei Marketplace è di fondamentale importanza la cura delle schede prodotto, che devono essere chiare e dettagliate.

Copywriting

Questa strategia di digital marketing non riguarda solo i testi degli articoli, ma è direttamente collegata alla prossima tecnica che consigliamo. Il copywriting usa la parola per trasformare qualsiasi tipo di testo in un contenuto unico, autentico e originale, perché solo così sarai in grado di ottimizzare la SEO e apparire tra le prime pagine dei motori di ricerca: essere, dunque, più visibile.

Content marketing

Il content marketing sfrutta la creatività per creare storytelling di video, stories, reel, post, ma anche per i tuoi post sui social, insomma, tutto ciò che il marketing digitale partorisce. Anche questa strategia deve essere collegata direttamente con tutti i canali, ma soprattutto non bisogna mai copiare contenuti già esistenti, pena la cancellazione dal Web per plagio.

Dalla SEO alla GEO

La SEO lavora anche quando un brand è offline, per questo è una tecnica di marketing digitale che devi usare con precisione e cura, in quanto diventa un’arma fondamentale per successo del tuo negozio online.

Come abbiamo già accennato, la parola d’ordine è originalità, perché più il contenuto è autentico, meglio risponderà il processo di ottimizzazione delle condivisioni su Google.

Affianco alla SEO, oggi c’è la GEO, ossia l’indicizzazione dei contenuti nelle AI Generative, un ulteriore supporto per un marketing digitale di successo. L’Intelligenza Artificiale sta evolvendo il Web e ormai funziona anche come motore di ricerca, quindi sfrutta il digital marketing anche secondo questa nuova frontiera.

L’obiettivo è migliorare il funnel di conversione, ossia trasformare un utente o un semplice visitatore in cliente: ecco 8 consigli per pubblicizzare il tuo negozio digitale.